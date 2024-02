Salvini a Bergamo per il cantiere del raddoppio | «I lavori in stazione | passo importante Disagi da contenere»

(Di lunedì 5 febbraio 2024) LA VISITA. Il ministro delle Infrastrutture in città: «Le infrastrutture sono la spina dorsale del Paese e la Lombardia come locomotiva ha bisogno di più treni». Gori: «Questi interventi coprono solo parzialmente i ritardi che si sono accumulati nel corso degli anni».

Bergamo . Finalmente al via i lavori per la nuova stazione di Bergamo e il raddoppio della linea ferroviaria Ponte San Pietro- Bergamo . Ospite ... (bergamonews)

Milano, 5 feb. (askanews) – Al via la realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Bergamo, nel cui progetto rientra anche il raddoppio dei binari della linea Ponte San Pietro-Bergamo, un investi ...