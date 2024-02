Salvini a Bergamo | “Il raddoppio ferroviario programmato da anni | al lavoro per ridurre al minimo i disagi”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 5 febbraio 2024). Finalmente al via i lavori per la nuova stazione die ildella linea ferroviaria Ponte San Pietro-. Ospite all’inaugurazione del progetto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo, arrivato verso le 10 in Piazzale Marconi. “Il nuovo collegamento trae il suo aeroporto è parte di un quadro di progetti diffusi su tutto il territorio regionale – commenta il senatore e segretario della Lega – Le infrastrutture sono la spina dorsale del paese e la Lombardia è la locomotiva d’Italia: stiamo continuando a recuperare ritardi ereditati dal passato per essere pronti per le Olimpiadi di Milano-Cortina, che vedranno miliardi di telespettatori collegati e milioni di turisti”. In stazione fin dal primo mattino sono presenti manifestanti ...