Salute | Amref | 200 mln donne con mutilazioni genitali nel mondo | 87mila in Italia

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - La mutilazione genitale femminile, o taglio, è riconosciuta a livello internazionale come una violazione dei diritti umani. Oltre 200 milioni dinelle hanno subite, e secondo i dati Unfpa nel 2024, quasi 4,4 milioni di ragazze - equivalenti a più di 12m

Nel mondo, quasi 15 milioni di bambini non hanno mai ricevuto i vaccini essenziali. Il 48% di questi bambini vive nelle regioni più povere ... (liberoquotidiano)

Roma, 4 feb. (Adnkronos Salute) - La mutilazione genitale femminile, o taglio, è riconosciuta a livello internazionale come una violazione dei ...«Nel 2024 4,4 milioni di ragazze a rischio». In Italia oltre 87.000 donne escisse. Laura Gentile di Amref: «In Italia lavoriamo ispirandoci alle buone pratiche africane». Il 6 Febbraio in Campidoglio ...affrontando le esigenze di salute sessuale e riproduttiva delle donne e delle ragazze che ne subiscono le conseguenze. Amref, prosegue il comunicato, promuove un approccio basato su azioni di ...