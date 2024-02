Salis | Ue | domiciliari in linea con norme

(Di lunedì 5 febbraio 2024) 21.05 "La Commissione sa che ci sono stati contatti bilaterali tra Italia e Ungheria e hanno discusso la possibilità di una detenzione alternativa, compresa quella dei. Questa misura sarebbe incon le conclusioni del Consiglio Ue sulle misure alternative alla detenzione". Così la commissaria Ue McGuinness intervenendo in plenaria al Pe nel dibattito su Ilaria."La Commissione è a disposizione per trovare una soluzione sostenibile",ha aggiunto."Ue monitora rispetto standard detenzione".

L'uomo ha incontrato Nordio e Tajani. Per i legali doveva essere una giornata cruciale, ma le garanzie promesse non sono arrivate: "Sia la difesa ... (huffingtonpost)

I giudici ungheresi hanno già rifiutato tre volte la richiesta di domiciliari e una quarta istanza può essere presentata solo in caso di nuove ragioni per motivare che non ci sia rischio di fuga. I ...Uno è la richiesta di domiciliari in Italia tra Budapest, cosa prevista dalla legge europea e su cui insiste da giorni. Anche il ministro degli Esteri Tajani, che oggi ha incontrato anche il padre di ...Il padre di Ilaria Salis, in carcere a Budapest, ha avuto un incontro con i ministri degli Esteri e della Giustizia Tajani e Carlo Nordio ...