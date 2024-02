Salerno | cento abitanti nei guai per colpa della ZTL

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tantissimi nei. Oltre 100 salernitani, proprietari di automobili e moto, sono finiti all’interno di indagini stradali. Come riportato dal quotidiano “Il Mattino“, oggi in edicola, dopo una complessa attività di indagine, gli agenti di polizia municipale di, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia, sono riusciti a risalire ai numeri di targa dei veicoli che venivano occultati dai furbetti entrando nella zona a traffico limitato del centro storico. Per i trasgressori, non solo ci sarà una raffica di multe salate, ma sussisterà anche il rischio di una probabile denuncia penale. Le indagini relative ahanno come riferimento il periodo compreso tra il 2022 e il 2023. Segui ZON.IT su Google News.