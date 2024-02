Salentino in pericolo di vita | volo della speranza da Lecce a Bologna per un 48enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Pubblicato il 5 Febbraio, 2024 Come è già avvenuto in passato, soprattutto con neonati e bambini piccoli, unindiha potuto usufruire di unspeciale per un delicato intervento che si spera possa migliorare le proprie condizioni di salute. Il velidel 31° Stormo di Ciampino, infatti, ha trasportato un paziente di 48 anni, indi, al Policlinico Sant’Orsola di. Si è concluso, intorno alle 22:40 di venerdì 2 febbraio, si legge in una nota, il trasporto sanitario d’urgenza di un uomo accompagnato dada un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino. Su richiestaPrefetturacittà pugliese al Coa (Comando ...