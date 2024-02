Sacchi | «Derby d’Italia | risultato giusto | la Juve è questa»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Arrigo, ex allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport e analizzato iltra Inter eInter-ntus è uno degli snodi del torneo. Per La Gazzetta dello Sport lo ha analizzato Arrigo– «Direi proprio di sì. L’Inter ha avuto almeno cinque o sei palle per il raddoppio, mentre nellail migliore è stato il portiere.la dice lunga su come si è svolta la partita». COSA É PIACIUTO DELL’INTER – «Molto bravi là dietro, dove non hanno concesso praticamente nulla. Sempre attenti e concentrati, sempre pronti a ribattere colpo su colpo. E in attacco sono stati bravi perché hanno messo in difficoltà la retroguardia bianconera in più di una ...