Sabotic | 17 minuti di paura Il calciatore del Lentigione rianimato dopo un terribile impatto fronte contro nuca

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Diciassette interminabili, in cui la vita di Minelè stata appesa a un filo. Alle 16,20, quando-Carpi viveva l’ultimo assalto dei gialloblù reggiani in cerca del pareggio, si è temuto il peggio per il difensore montenegrino 30enne in forza, ex Reggiana, vittima di un tremendocol centrocampista Massimiliano Rossi del Carpi.– ex del Carpi che abita proprio nella Città dei Pio – è stramazzato esanime a terra ma poi,l’intervento dei soccorsi, è stato portato all’ospedale Maggiore di Parma, dove in serata è stato sottoposto a Tac che, come comunicato del, "non ha riscontrato alcuna anomalia e il giocatore è sveglio ...