Sabatini-Pellegatti | si accende il dibattito sul Milan | “Vai a Masterchef”

Nella puntata della trasmissione in onda sulle reti Mediaset il giornalista sportivo Carlo Pellegatti si è letteralmente infuriato contro Sandro Sabatini.Il giornalista Carlo Pellegatti non è soddisfatto dell’operato dei dirigenti rossoneri. Carlo Pellegatti commenta quanto fatto dal Milan nella sessione invernale di calciomercato in un video sul canal ...Interverranno il sindaco Giacomo Ghilardi, Filippo Galli (ex calciatore del Milan), Carlo Pellegatti (giornalista), Paola Frassinetti ...con la prefazione di Walter Sabatini e la postfazione di Gigi ...