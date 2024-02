Rugby Sei Nazioni 2024 | contusione per Sebastian Negri | non ci sarà contro l’Irlanda

(Di lunedì 5 febbraio 2024) “Al termine della partita Italia-Inghilterra,ha riportato unacostale con interessamento della articolazione costo condrale“. Recita così il bollettino medico emesso dallo staff dell’Italdopo il match inaugurale del Seiper gli azzurri, sconfitti dall’Inghilterra. “Gli accertamenti strumentali effettuati non hanno evidenziato fratture costali – prosegue la nota –, che nona disposizione per il match, farà rientro presso il proprio club di appartenenza e in sinergia con lo staff azzurromonitorato nei prossimi giorni per valutare il percorso riabilitativo di rientro“. SportFace.

La Federazione Italiana Rugby sceglie anche per il 2024 PAM PANORAMA come fornitore ufficiale carne per le squadre nazionali maschili e femminili di ...La partnership è stata annunciata oggi durante la conferenza stampa di vigilia del match contro l’Inghilterra che darà il via al percorso degli azzurri del rugby nell’edizione 2024 del prestigioso ...Messo in archivio il primo turno del Guinness Sei Nazioni 2024 con le vittorie di Irlanda, Inghilterra e Scozia, l’attenzione è già spostata al prossimo weekend con altre tre sfide in programma.