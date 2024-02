Rugby | Nazionale | convocati Marin e Canali per il raduno in preparazione dell?Irlanda

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma, 5 feb. – (Adnkronos) – Inizia ufficialmente la marcia di avvicinamento verso il secondo match dellaItalianaMaschile al Sei Nazioni 2024. Gli Azzurri saranno impegnati domenica 11 febbraio alle 15 locali (16 italiane) all?Aviva Stadium di Dublino affrontando i padroni di casa dell?Irlanda, match che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in chiaro su Tv8. Doppio allenamento pomeridiano presso il Centro diOlimpica Giulio Onesti che dal pranzo di oggi torna ad essere il quartier generale degli Azzurri verso il secondo impegno nel torneo. Inal match contro l?Irlanda sono statianche Matteo? seconda linea delle Zebre Parma alla prima convocazione inMaggiore ? e Leonardo, trequarti in forza al Benetton con 6 presenze e una meta segnata con la maglia dell?Italia. I due giocatori saranno a disposizione dello staff tecnico a partire dalla giornata odierna. L'articolo CalcioWeb.

