Rubava tir per rivenderli tra Roma e Latina | in manette 57enne

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024- I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato unitaliano, in esecuzione di un’ordinanza che dispone la custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di, su richiesta della locale Procura della Repubblica, poiché gravemente indiziato di ricettazione, riciclaggio ed auto riciclaggio. Più nel dettaglio, nel mese di agosto del 2022, i Carabinieri della Stazione– Divino Amore, nel tentativo di rintracciare un mezzo rubato, avevano scoperto la presenza di due motrici e cinque semirimorchi, nascosti all’interno del capannone di una ditta di trasporti, riconducibile all’arrestato. Nella circostanza, i militari avevano accertato che poco prima del loro arrivo, alcune persone si erano date alla fuga interrompendo la ripunzonatura del telaio di ...

