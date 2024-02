Rubano una macchina | finiscono sotto i portici e ribaltano i déhors

Due malviventi rubano una macchina a una ragazza a Pogliano Milanese e si danno alla fuga. Durante la fuga, l'auto si schianta contro un pilastro e i ladri scappano. La polizia sta indagando per ident ...Entrano in una villa in pietravista, in via Furio Mingozzi, strada che punta verso via Comacchio. Ricco il bottino. Via orologi di grande valore, rolex e cartier, denaro. Pare, raccontano i residenti, ...TREVISO - Rispondendo a quel messaggio WhatsApp sei convinto di aiutare un amico o un parente in difficoltà. Invece è un’esca per rubarti l’account. Se abbocchi non ...