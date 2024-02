Ruba due profumi e si scola una bottiglia di vino all’Iper di Orio | 59enne in manette

(Di lunedì 5 febbraio 2024)al Serio. Ha preso duedagli scaffali dell’Iper dell’center ed ha rotto le confezioni, poi ha raggiunto il reparto vini, ha svitato il tappo di unae se l’èta rimettendola al suo posto. Quando ha puntato l’uscita senza acquisti, A.M., marocchino di 59 anni, è stato fermato dal personale della vigilanza del supermercato, che lo stava tenendo d’occhio. Perché già una volta l’uomo si era reso responsabile di un tentato furto nello stesso Iper ma quella volta, dato che alla fine aveva pagato quanto stava cercando dire, lo avevano lasciato andare senza denunciarlo. Domenica 4 febbraio le guardie hanno chiamato i carabinieri e sul posto è arrivata una pattuglia da Bergamo: A.M. è finito inper tentato furto pluriaggravato dal ...

Bologna, 1 febbraio 2024 - È fuggito in via Larga, alla vista dei carabinieri , a bordo di un' auto rubata e senza patente . A causa della velocità ha ... (ilrestodelcarlino)

VERONA - Trovato e denunciato l'uomo che ha rubato 40 bottiglie di vino pregiato dalla cantina ...bottiglie di vino per un valore di mille euro e due valigie da viaggio (usate per portar via il vino) ...“Pronto, nonna…”. Comincia così l’ultima truffa, anzi cyberttrufa, che ha fatto scattare l’allarme dopo due episodi verificatisi a Roma nella scorsa settimana. Il problema è che dall’altra parte della ...Rispondendo a quel messaggio WhatsApp sei convinto di aiutare un amico o un parente in difficoltà. Invece è un’esca per rubarti l’account. Se abbocchi non sei ...