Rottamazione quater | salvagente in arrivo per le rate scadute La proroga

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Inun nuovo paracadute per ledella. Un emendamento al Decreto Milleproroghe riaprirà le porte al pagamento dei debiti non sanati entro ottobre e novembre 2023. Il provvedimento è all’esame delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera e, se laandrà in porto, i contribuenti rimasti indietro con il pagamento dei debiti scaduti nel 2023, avranno tempo fino a fine febbraio 2024 per regolarizzarsi, rientrando nel piano di definizione agevolata conosciuto come. Ricordiamo intanto che già con il Decreto anticipi 2023 c’era stato un mini-correttivo alle scadenze del piano. In ...