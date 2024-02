Rottamazione quater | salvagente in arrivo per le rate scadute La proroga

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Inun nuovo paracadute per ledella. Un emendamento al Decreto Milleproroghe riaprirà le porte al pagamento dei debiti non sanati entro ottobre e novembre 2023. Il provvedimento è all’esame delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera e, se laandrà in porto, i contribuenti rimasti indietro con il pagamento dei debiti scaduti nel 2023, avranno tempo fino a fine febbraio 2024 per regolarizzarsi, rientrando nel piano di definizione agevolata conosciuto come. Ricordiamo intanto che già con il Decreto anticipi 2023 c’era stato un mini-correttivo alle scadenze del piano. In ...

Uno sconto sulle sanzioni per regolarizzare le tasse non pagate nel 2022. Il ravvedimento operoso speciale, la sanatoria che permette di mettersi in regola versando al Fisco quanto dovuto in ...Le ultime novità sulla cessione del credito 2024 sono contenute nella guida dell'Agenzia delle Entrate relativa all'apposita piattaforma. Il documento aggiornato a gennaio spiega nel dettaglio come fu ...