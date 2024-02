Romeo spinge | “La Presidenza del G7 per far finire la guerra in Ucraina”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il capogruppo della Lega al Senato appare ottimista per far terminare le ostilità tra Zelensky e Putin, sfruttando il turno dell’Italia alla riunione dei Grandi Dal creare un dissesto politico a una missione di pace il passo è breve. E’ quello che ha spinto Massimiliano, capogruppo della Lega al Senato, che qualche tempo fa aveva creato non poco trambusto per un ordine del giorno che chiedeva in sostanza di limitare col tempo, fino quasi alla cessazione, le armi all’. Un documento che aveva creato non poco turbamento, poi però è stato riformulato, anche perché poteva rischiare di mandare in crisi la maggioranza che ha sempre sostenuto, e continuerà a farlo, Zelensky e il suo paese. Ora il senatore la vede in maniera un po’ diversa, sempre dal lato pacifista, ma con una visione diversa, forse anche dovuta alle pressioni del suo stesso ...