Roma | scappano a bordo di un furgone rubato | inseguimento da film nella notte

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024- I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Frascati hanno arrestato un 41enne e un 46enne, gravemente indiziati dei reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. La scorsa, a Tor Bella Monaca in via Fossati, i Carabinieri hanno notato due uomini sospetti adi unche, nonostante l’alt imposto, hanno tentato la fuga a forte velocità, andando ad impattare contro un altro autoveicolo in transito. Dopo la collisione, i soggetti hanno continuato la fuga a piedi ma sono stati bloccati dai Carabinieri. I due uomini, un 46enne di nazionalità marocchina e un 41enne della provincia di, sono stati trovati in possesso di chiavi e grimaldelli atti allo scasso. Ulteriori accertamenti hanno rilevato che ilsu cui si trovavano ...