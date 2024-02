Roma Renato Sanches | il portoghese può ancora partire

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 5 febbraio 2024)potrebbe lasciare la: il Besiktas lo seguee in Turchia il mercato chiude venerdì Le strade dellapotrebbero separarsi in questa settimana. Il centrocampista, in prestito dal PSG, non ha convinto quando c’era Mourinho in panchina e anche De Rossi ha dato l’ok in caso di sua partenza e su di lui c’è l’interesse del Besiktas. Il club turco, dopo l’acquisto di Joe Worral dal Nottingham Forest, prepara il secondo colpo. Il calciomercato in Turchia chiude il 9 febbraio e quindi ha tempo fino a venerdì per convincere il– fermo per problemi fisici e che non hagiocato nel 2024 – ad accettare il trasferimento.