Roma | Pellegrini è rinato | la cura De Rossi | i record e l'obiettivo Europeo

Corner procurato da El Shaarawi, Petagna sul primo palo non trattiene la palla e Pellegrini appoggia in gol: Roma in vantaggio. Immediata replica ma Dossena di testa manda a lato. Al 9°, Angeliño ...Inoltre è il gol più veloce dei giallorossi dall'inizio di una gara di Serie A da quello di Abraham del 20 marzo 2022 ...Un saluto emozionante, quello tra Daniele De Rossi e Claudio Ranieri prima del fischio d'inizio di Roma-Cagliari. L'allievo e il maestro l'uno contro l'altro per 90 minuti ma ...