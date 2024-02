Roma De Rossi | partita la ‘sfida’ a Mourinho

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Daniele Desi è presentato al meglio con due vittorie in altrettante gare, ma ora vuole ‘sfidare’Daniele Desi è presentato al meglio con due vittorie in altrettante gare, ma ora vuole ‘sfidare’. Lo Special One soltanto una volta è riuscito a trovare tre successi in fila alla guida dei gialloe l’ex capitano potrebbe riuscirci al primo colpo. All’Olimpico contro il Cagliari non sarà certo una passeggiata, ma può davvero trovare un filotto importante per continuare a sognare la zona Europa.