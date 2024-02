Roma-Cagliari lunedì 05 febbraio 2024 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Trasfida tra due allenatori con il cuore giallorosso e Ranieri affronta un suo vecchio discepolo come De Rossi ricordando che insieme, nel 2010, avrebbero potuto impedire il triplete dell’Inter vincendo uno scudetto sfumato soltanto in una disastrosa notte casalinga contro la Sampdoria. Adesso l’ex centrocampista cerca di portare la squadra almeno InfoBetting: Scommesse Sportive e

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara dell'Olimpico tra Roma e Cagliari. De Rossi a caccia della terza vittoria su tre, conferma il suo 4-3-3. In difesa subito esordio da titolare per ...La Roma stasera gioca allo Stadio Olimpico contro il Cagliari. I giallorossi ospitano i sardi per la ventitreesima giornata di Serie A, chiudendo la giornata con il poticipo del lunedì sera.Roma - Cagliari è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie A 2023/2024. La partita è in programma il giorno 5 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Roma - ...