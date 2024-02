Roma-Cagliari LIVE | le formazioni ufficiali | Angelino dal 1' e Mina vs Lukaku La scelta su Baldanzi

Alle 20.45 andrà in scena l’ultima partita della 23esima giornata di Serie A. Ecco le Formazioni ufficiali di Roma-Cagliari Alle 20.45 andrà in ... (calcionews24)

La nuova passeggiata di via Roma davanti al mare di Cagliari potrebbe essere intitolata presto a Gigi Riva. La proposta arriva dal sindaco, Paolo Truzzu: “Il giusto tributo e riconoscimento a un ...Il difensore giallorosso: "Il mister ha avuto un approccio importante perché conosce l'ambiente, lo spogliatoio e Trigoria" ...Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara dell'Olimpico tra Roma e Cagliari. De Rossi a caccia della terza vittoria su tre, conferma il suo 4-3-3. In difesa subito esordio da titolare per ...