Roma-Cagliari LIVE 4-0 | Huijsen con il primo gol in Serie A! Esordio per Baldanzi

Di seguito la rassegna degli episodi da MOVIOLA in Roma-Cagliari , ultima gara della 23esima giornata di campionato: Roma-Cagliari (lunedì or... (calciomercato)

La Roma per superare nuovamente il Bologna e lanciarsi all'inseguimento del quarto posto occupato dall'Atalanta, il Cagliari per fare... (calciomercato)

Infortunio in casa Roma durante la sfida contro il Cagliari : problemi per Angelino . Che cosa è successo al giocatore giallorosso durante la ... (calcionews24)

Autore di un’ottima prestazione all’esordio in maglia Roma, Angelino, è stato costretto al cambio al minuto 58 del match contro il Cagliari per un problema fisico. Al suo posto è entrato Kristensen.Dal velo a centrocampo a quello in area di rigore, i giallorossi raddoppiano contro il Cagliari grazie ad una serie di passaggi di grande qualità ...Con le reti in avvio di Pellegrini e di Dybala a metà tempo, la Roma chiude in vantaggio di due gol contro il Cagliair all'intervallo dell'ultimo posticipo di giornata.