Roma-Cagliari LIVE 2-0 | raddoppia Dybala!

La Roma per superare nuovamente il Bologna e lanciarsi all'inseguimento del quarto posto occupato dall'Atalanta, il Cagliari per fare... (calciomercato)

Roma – Monday night per la Roma di Daniele De Rossi, chiamata tra le mura amiche dell’Olimpico a dare seguito ai successi ottenuti contro Verona e ... (romadailynews)

La Roma per superare nuovamente il Bologna e lanciarsi all'inseguimento del quarto posto occupato dall'Atalanta, il Cagliari per fare... (calciomercato)

La Roma per superare nuovamente il Bologna e lanciarsi all'inseguimento del quarto posto occupato dall'Atalanta, il Cagliari per fare... (calciomercato)

All’Olimpico, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Roma e Cagliari : sintesi, tabellino, risultato e cronaca ... (calcionews24)

Dopo aver archiviato la pratica Juventus, l’Inter punta già il prossimo avversario. Ovvero i giallorossi, impegnati questa sera in Roma-Cagliari. Daniele De Rossi non fa calcoli e manda in campo da ti ...Prima del fischio d’inizio, infatti, tra Roma e Cagliari Daniele De Rossi si è ritrovato di fronte a Claudio Ranieri, l’allenatore con cui è arrivata l’ultima – speciale – presenza con la maglia ...ROMA - Lei della Lazio, lui della Roma ...segue la sua squadra dal vivo contro il Cagliari dell'ex Ranieri. Il ballerino e coreagrafo (anche nella scuola di Amici) è stato avvistato allo stadio ...