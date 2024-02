Roma-Cagliari LIVE 2-0 al 45' | ancora Pellegrini-Dybala per De Rossi

La Roma per superare nuovamente il Bologna e lanciarsi all'inseguimento del quarto posto occupato dall'Atalanta, il Cagliari per fare... (calciomercato)

La Roma per superare nuovamente il Bologna e lanciarsi all'inseguimento del quarto posto occupato dall'Atalanta, il Cagliari per fare... (calciomercato)

Di seguito la rassegna degli episodi da MOVIOLA in Roma-Cagliari , ultima gara della 23esima giornata di campionato: Roma-Cagliari (lunedì or... (calciomercato)

all’Olimpico , il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Roma e Cagliari : sintesi, tabellino, risultato e cronaca ... ()

Di seguito la rassegna degli episodi da MOVIOLA in Roma-Cagliari , ultima gara della 23esima giornata di campionato: Roma-Cagliari (lunedì or... (calciomercato)

Il Cagliari punta a proteggersi e parte con la difesa a tre più due terzini esterni ma il muro di Ranieri crolla dopo dopo 1’02”. Corner procurato da El Shaarawi, Petagna sul primo palo non trattiene ...I ragazzi di De Rossi questa sera all'Olimpico affronteranno i sardi per continuare la caccia al quarto posto attualmente occupato dall'Atalanta Redazione… Leggi ...Un saluto emozionante, quello tra Daniele De Rossi e Claudio Ranieri prima del fischio d'inizio di Roma-Cagliari. L'allievo e il maestro l'uno contro l'altro per 90 minuti ma ...