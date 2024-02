Roma-Cagliari LIVE 1-0 | ancora Pellegrini!

La Roma per superare nuovamente il Bologna e lanciarsi all'inseguimento del quarto posto occupato dall'Atalanta, il Cagliari per fare... (calciomercato)

Cagliari e Roma si affrontano nella ventitreesima giornata di Serie A. Le due formazioni scendono in campo allo stadio Olimpico nella giornata di lunedì 5 febbraio alle ore 20:45. Un dato mette in all ...Roma-Cagliari, i tifosi non perdonano: fischi per due giocatori giallorossi. Ecco quello che è successo pochi istanti prima dell’inizio del match All’Olimpico ancora fischi nei confronti di alcuni ...La Roma a caccia del tris firmato De Rossi, il Cagliari per uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione. La ventitreesima giornata del campionato di Serie A si chiude all’Olimpico, col ritorno ...