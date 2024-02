Roma Cagliari 3-0 LIVE | Doppietta di Paulo Dybala

(Di lunedì 5 febbraio 2024) All’Olimpico, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAll’Olimpico,si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SEGUI QUI LA DIRETTA E CRONACADI

Di seguito la rassegna degli episodi da MOVIOLA in Roma-Cagliari , ultima gara della 23esima giornata di campionato: Roma-Cagliari (lunedì or... (calciomercato)

Di seguito la rassegna degli episodi da MOVIOLA in Roma-Cagliari , ultima gara della 23esima giornata di campionato: Roma-Cagliari (lunedì or... (calciomercato)

La Roma per superare nuovamente il Bologna e lanciarsi all'inseguimento del quarto posto occupato dall'Atalanta, il Cagliari per fare... (calciomercato)

La Roma per superare nuovamente il Bologna e lanciarsi all'inseguimento del quarto posto occupato dall'Atalanta, il Cagliari per fare... (calciomercato)

Dal velo a centrocampo a quello in area di rigore, i giallorossi raddoppiano contro il Cagliari grazie ad una serie di passaggi di grande qualità ...Con le reti in avvio di Pellegrini e di Dybala a metà tempo, la Roma chiude in vantaggio di due gol contro il Cagliair all'intervallo dell'ultimo posticipo di giornata.La Roma è in vantaggio 2-0 contro il Cagliari allo Stadio Olimpico alla fine del primo tempo. I giallorossi sono avanti di due reti contro i sardi all’intervallo. Lorenzo Pellegrini sblocca la gara al ...