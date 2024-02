Roma accerchiata dai trattori | la protesta nella Capitale L' appello degli agricoltori | Amadeus ci ospiti al Festival di Sanremo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 5 febbraio 2024)e ildisono i prossimi obiettiviitaliani, in una delle settimane che si annuncia particolarmente calda per le proteste che riguardano il settore primario italiano. Il portavoce dei Comitati riuniti agricoli (Cra), Danilo Calvani, ha annunciato una manifestazione, che sarà definita d'accordo con la Questura dientro lunedì 5 febbraio. Si tratterà di un accerchiamento, compresi dei presidi in punti stabiliti, attuato con centinaia, camion e altri mezzi agricoli che dovrebbero rimanere contenuti nelle aree esterne della. Sono previsti disagi al traffico auto ma non c'è l'intenzione di attuare dei blocchi, ha garantito Calvani in un'intervista ...