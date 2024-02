Roma a valanga prima dell’Inter Cagliari battuto senza storie

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Non c’è storia allo Stadio Olimpico, lavince 4-0 contro ile sale a -2 dalla zona Champions League.la squadra di Daniele De Rossi ottiene il terzo successo consecutivo. IN FORMA – Lavince 4-0 con ile vive perciò il suo miglior momento della stagione propriodella partita contro l’Inter. Allo Stadio Olimpico non c’è assolutamente storia tra le due squadre, tant’è che la gara si apre dopo appena 65 secondi con il terzo gol consecutivo di Lorenzo Pellegrini. Al minuto 23 raddoppia Paulo Dybala con il velo di Romelu Lukaku a liberarlo, al 51? l’argentino sigla la doppietta personale su calcio di rigore. Otto minuti dopo colpisce anche il neo-entrato Dean Huijsen di testa a partire da un calcio d’angolo ...