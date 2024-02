Roberto D' Aversa aveva bisogno di passione

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) In una Serie A che mastica e rigetta giocatori e allenatori alla velocità della luce,D’pareva aver preso una brutta china. Colpa, anche, di un certo modo di intendere lo sport e la vita, questione anche di riconoscenza:accettato di tornare alla guida di un Parma in enorme difficoltà dopo essere stato sollevato dall’incarico in maniera abbastanza misteriosa, dopo due stagioni più che buone; quindi era stato esonerato da una Sampdoria destinata, di lì a qualche mese, a imboccare la strada verso gli inferi. Per questo, quando il suo nome è apparso di nuovo associato a una squadra di Serie A, in estate c’era chimanifestato qualche dubbio, in maniera più o meno analoga con quanto stava accadendo con il Frosinone ed Eusebio Di Francesco. Ad alimentare ulteriormente le perplessità, il fatto di ...