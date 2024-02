Rivolta al Cpr di Ponte Galeria | arrestati 14 migranti Aperto un fascicolo sul suicidio del 22enne

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La polizia ha arrestato 14per ladi ieri al Cpr di, in provincia di Roma. I disordini sono scoppiati dopo che unoriginario della Guinea si è suicidato. Sul caso del giovane la Procura di Roma hauncon l’ipotesi di istigazione ale disposto l’autopsia. Laal Cpr diIl corpo delOusmane Sylla è stato trovato ieri mattina e a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione. Dopo la scoperta alcuni ospiti hanno sfondato due grate di ferro, tentato di sfondare una porta in ferro e incendiare una macchina della polizia. Poi hanno lanciato di sassi contro le forze dell’ordine, tentando di uscire ...

Sono 14 i migranti arrestati dalla polizia per la rivolta di ieri al Cpr di Ponte Galeria, in provincia di Roma. I disordini sono scoppiati dopo che un 22enne originario della Guinea si è suicidato.La protesta è scoppiata domenica dopo il suicidio il giorno prima di un 22enne della Guinea. Un episodio su cui la procura di Roma ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio ...