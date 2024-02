Rivelazione bomba su Lindstrom | “Vi dico in quale ruolo vuole giocare”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Jesperper la prima volta nella giornata di ieri ha vissuto una gara da protagonista, risultando decisivo. Dopo lo svantaggio firmato Coppola, che sembrava il presagio dell’ennesima partita storta, il Napoli di Walter Mazzarri in maniera rabbiosa è riuscito a reagire e rimontare, portando a casa un due a uno complessivamente meritato. A deciderla Ngonge e Kvaratskhelia, autore di un goal fantastico che tanto ha ricordato la sua prima rete al Diego Armando Maradona. Allo stesso modo, un impatto fondamentale è stato però quello di Jesper, altra scelta del tecnico toscano, che ha deciso di terminare il match all’arrembaggio, optando per il 4-2-3-1.decisivo: svelata la posizione preferita del danese! L’ex Eintracht Francoforte è entrato prepotentemente nell’azione del momentaneo uno ad uno, in cui a seguito ...