Ritrovato scheletro alla periferia di Parma | il terribile sospetto

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Si indaga a 360 gradi, con l’attenzione rivolta agli scomparsi nel Parmense negli ultimi mesi, ma probabilmente solo con gli esami autoptici e il test del dna si potrà dare un nome al corpo trovato la sera del 2 febbraiodi. Un corpo scheletrizzato, in avanzato stato di decomposizione, tanto che non è possibile neppure stabilirne il sesso. Tra le tante ipotesi, circola anche quella del corpo riconducibile ad Alessandra Ollari, la 53enne di cui si sono perse le tracce dallo scorso 29 giugno proprio a. Leggi anche: Pensionato trovato morto in casa, arresto shock: “È omicidio” Il caso di Alessandra Ollari Sul caso della donna, originaria di Calestano, indagano i carabinieri coordinati dpm Silvia Zannini. A denunciare la sua scomparsa fu il compagno ma c’è chi ...