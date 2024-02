Ritorna al successo la Miwa Energia a Mola 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVittoria per laCestistica Benevento sul parquet della New Basket Mola. Dopo un primo quarto da 17-36, i sanniti gestiscono il vantaggio, prima di subire il tentativo di rimonta di Mola, che tocca il -5 a fine terzo quarto. I Boars sono bravi a gestire la pressione e riprendere il controllo, chiudendo i conti nel quarto periodo con il risultato finale di 80-94. Nel primo periodo laparte fortissimo con un Simone Quarta in stato di grazia, autore di 15 punti nel solo primo quarto. Anche Ndour, Spasojevic e Invidia contribuiscono ad incrementare il margine, con un primo parziale di 17-36, che mette la strada in discesa per i sanniti. Ad inizio secondo quarto Fiusco prova a rimettere in carreggiata i locali con un parziale personale di 6-0, ma lariprende subito in mano ...