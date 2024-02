RISULTATI | NXT Vengeance Day 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Questa notte è andato in scena il primo PLE dell’anno targato NXT. Tanta carne al fuoco per quello che è stato il primo PLE da General Manager per Ava. Protagonista atteso della serata Trick Williams, chiamato a disputare due match, la finale del Dusty Rhodes Tag Team Classic e l’incontro valido per il titolo di NXT. Titolo femminile in palio, così come il North American e un paio di regolamenti di conti, tra cui il NO DQ match tra Dijak e Joe Gacy. Di seguito trovate idell’evento: Finale Dusty Rhodes Tag Team Classic: Baron Corbin & Bron Breakker battono Carmelo Hayes & Trick Williams (14:27) No Disqualification Match: Dijak batte Joe Gacy (11:56) Mixed Six Man Tag Team Match: The Family (Adriana Rizzo, Channing Lorenzo & Tony D’Angelo) battono Out The Mud (Bronco Nima, Jaida Parker & Lucien Price) ...