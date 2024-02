Risarcimento “naturale“ Un parco sull’ex raffineria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 febbraio 2024) "Difendiamo l’area verde di rigenerazionenell’ex Lombarda Petroli". Anche il Coordinamento ambientalista dell’Osservatorio del piano territoriale di coordinamento provinciale di Monza e Brianza, in vista delle osservazioni che tutti i cittadini possono presentare sulla variante al Pgt, espone il suo progetto per il futuro del terreno di 150mila metri quadrati della exdi Villasanta (fallita e ora in liquidazione) da cui, la notte del 22 febbraio 2010, vennero sversate quasi 3mila tonnellate di gasolio e oli combustibili, che dal fiume Lambro finirono fino al delta del Po. "La curatela del fallimento, in assonanza con altri incauti soggetti, ha pensato bene di sostenere la realizzazione di un fantomatico hub ferroviario, con un contorno di altre mirabolanti ipotesi – sostiene il coordinamento ambientalista –. Nell’arena si ...