Rino Gattuso e la mafia che non esiste più

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La criminalità organizzata s’è fermata a Messina Denaro. Verrebbe da crederlo leggendo i giornali, scorrendo i programmi televisivi. Lanon c’è più, puf!, come non si sarebbe concesso di sperare il più ottimista dei mafiosi o il più impunito dei colletti bianchi. C’è un po’ di brodo dinelle operazioni “ad alto impatto” promosse dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, con la circolarità dei saldi nel supermercato sotto casa. C’è– quella molta – nell’archeologia degli usi e dei costumi dei boss mitizzati dal tempo, da Riina a Provenzano che spopolano sui social come modelli di violenza che piace. Poi accade che a Cosenza succeda ciò che avviene regolarmente ovvero che i mafiosi quelli veri – che non hanno seguito mitologico – chiedano il pizzo. Non è il pizzo di Stato improvvidamente citato dalla presidente del ...