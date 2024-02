Rinnovo Barella | Inter pronta a prolungare il contratto

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 5 febbraio 2024), avviati i dialoghi per il! Filtra grandissimo ottimismo per quanto concerne il centrocampista nerazzurro Oltre alla trattativa per ildi Lautaro Martinez (con i dialoghi ancora in corso e l’ottimismo generale nonostante i tempi prolungati per la chiusura dell’accordo), l’vuole puntare aila Nicolò. Come riferisce Calciomercato.com, sono stati avviati i contatti con l’entourage del centrocampista sardo già nel corso della trasferta di Riyadh per la Supercoppa Italiana. Risulta grande ottimismo in casa nerazzurra in ottica calciomercato.