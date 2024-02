Rimedio | «Inter incolmabile Calhanoglu vale i migliori al Mondo!»

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Albertoriserva grandi apprezzamenti all’, dopo la vittoria sulla Juventus, a, ma soprattutto a Simone Inzaghi, individuato come artefice supremo di tutto. MERITO – Cos’è cambiato nell’rispetto a due anni fa? Lo spiega Alberto, nel salotto di “La Domenica Sportiva”, dopo lo scontro diretto vinto contro la Juventus: «Due stagioni fa ci fu la rimonta del Milan in una situazione simile. Ma allora il confronto diretto si doveva ancora giocare e quando arrivò il momento sorrise ai rossoneri. In questo caso invece c’è stata la vittoria e gli scontri diretti si sono ormai esauriti. La forza dell’, testimoniata anche stasera, sembra davverocome regista non soltanto ha una straordinaria abilità ...

In attesa del posticipo di domani sera tra Roma e Cagliari vediamo come è andata la 23ª giornata di Serie A. Lecce-Fiorentina è probabilmente la partita più emozionante di questo weekend con ben due r ...L'Inter passa di misura a San Siro e vola in fuga per lo Scudetto. Nella gara dell'anno della Serie A 2023-24 contro la Juventus decide l'autorete di Federico Gatti nel primo tempo. Saggia gestione de ...INTER-JUVENTUS 1-0 (37' Gatti (I, aut.)) LIVE MATCH 84' - Nella Juve sta per entrare Iling-Junior. Cross di Calhanoglu troppo su Szczesny che blocca a terra. 83' - Pavard ...