Riggi Geopolitica info | “Parole Zelensky? Fanno parte di una strategia politica”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Lorenzodiin esclusiva ai nostri microfoni: “Il rischio di un attacco della Russia in Europa è davvero improbabile”.è ritornato a parlare in Italia ai microfoni del TG1 e le suehanno fatto molto rumore. La nostra redazione ha contattato Lorenzo, responsabile desk Russia del Centro Studi, per commentare le dichiarazioni del presidente ucraino. Lorenzoin esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – foto AnsaLorenzo, come possiamo interpretare ledi? “Sono un espediente retorico e politico per far desistere da tutti coloro che ritengono sbagliato continuare ad ...