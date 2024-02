Riciclo | Itelyum compra aziende in Francia e Germania

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024), gruppo di Lodi per la gestione e ildei rifiuti industriali, si amplia acquisendo due società ine in: Safechem Europe GmbH, con sede a Düsseldorf (), e Soledi Sas, con sede a Beaumont-les-Valence (), per un fatturato complessivo di circa 40 milioni di euro.è controllata da Stirling Square Capital Partners Lllp, con la partecipazione di Deutsche Beteiligungs AG, ed è presente in Italia con 34 unità operative. Safechem Europe GmbH è leader europeo nelle soluzioni di solventi sicuri e sostenibili e nei servizi ad alto valore aggiunto per le applicazioni di pulizia delle superfici. Safechem serve più di 5.000 clienti in tutto il mondo (tra cui Cina, Regno Unito, Stati Uniti e Messico). La francese Soledi è attiva ...