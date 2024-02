Ribalta l’auto per un maxi debito non pagato | il video è virale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Fermo, 5 febbraio 2024 – Nonostante fossere di un’azienda agricola di Fermo per la somma di 60mila euro, si è presentato per ritirare una nuova fornitura. Quando il titolare gli ha detto che non avrebbe fatto alcuna consegna senza il saldo della precedente, lui lo ha apostrofato, pare tirando in ballo anche il figlio, e lo ha minacciato. L’agricoltore, di tutta risposta, si è messo al guida di una ruspa e gli ha demolito). Un amico del proprietario del veicolo, ha girato un– diventato subito- per documentare quanto accaduto e per denunciare il titolare dell’azienda agricola per danneggiamento aggravato. Indagano i carabinieri sulla vicenda figlia dell’esasperazione che gli agricoltori stanno vivendo in questi giorni. Come detto, tutto è iniziato con il mancato ...