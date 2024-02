Riad | accordo sulla Difesa tra Leonardo e il Ministero degli investimenti dell’Arabia Saudita

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il(Misa), l’Autorità generale per l’Industria militare (Gami) ehanno annunciato ieri la firma di un Memorandum of Understanding (Mou) che ha l’obiettivo di discutere, sviluppare e valutare una serie die opportunità di collaborazione nei settori dell’aerospazio e della. L’annuncio è stato comunicato in occasione del World Defence Show, evento dedicato allache si sta svolgendo ae che terminerà l’8 febbraio. Sono molte le potenziali aree di cooperazione al centro dell’: dallo spazio alla manutenzione e riparazione dei mezzi, fino alla revisione delle aerostrutture, fino ai sistemi di guerra elettronica, ...

Leonardo annuncia un memorandum di intesa con l'Arabia Saudita per opportunità di collaborazione nell'aerospazio e difesa, rirmato al World Defence Show di Riad dal ministero degli Investimenti e dall ...RIAD. Il Ministero degli Investimenti dell'Arabia Saudita (MISA), l'Autorità Generale per l'Industria militare (GAMI) e Leonardo hanno annunciato ieri la firma di un Memorandum of Understanding (MoU) ...Roma, 5 feb – Il ministero degli Investimenti dell’Arabia Saudita (MISA), l’Autorità Generale per l’Industria militare (GAMI) e Leonardo hanno annunciato a Riad la firma di un Memorandum of understand ...