Rettore | «Anche Marilyn Monroe aveva il mento troppo lungo | lei se lo fece rifare | io no»

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Libero intervista oggi Donatellache a 68 anni torna al Festival di Sanremo. «Il mio primo Sanremo è del 1974. Andavano a scuola. Era l’anno della maturità. Avevo mandato delle canzoni a Ravera per partecipare a Castrocaro, che si teneva l’estate. Dopo gli esami. Invece a gennaio mi telefonano, mi passano Ravera e lui mi chiede di fare Sanremo. Io dico: “devo chiedere a mamma”. Però mamma non voleva. Una battaglia. Alla fine accettò e mi accompagnò». Donatellatifosa Da dove cominciamo Donatella? «Non so: io sono tifosa dell’Hellas…». Il Verona? «Sì, ero lì quel giorno che abbiamo vinto lo scudetto». Vai ancora allo stadio? «Sempre meno. Soffro». Il calcio è cambiato? «Sì,la musica. A me piacciono i dischi. Non ci sono più i dischi». La...