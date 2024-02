Renzi | pronto a firmare la pdl Conte sul conflitto di interessi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) "Sonola proposta di legge disuldi, e ci aggiungo una riga, la trasparenza richiesta ai parlamentari sia richiesta anche per le mogli, le compagne, i suoceri e le suocere. Danon accetto lezioni di etica, per come è diventato premier, per come è diventato professore, per come ha gestito la comunicazione con la pandemia, per come ha vergognosamente strumentalizzato il tema del covid 19. Da lui lezioni non ne prendo. Sonouna legge suldidomattina".Lo ha detto il leader di Iv Matteo, presentando a Roma il suo libro "Palla al centro".