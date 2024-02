Renga e Nek annunciano le date per l’estate 2024 | i biglietti

(Di lunedì 5 febbraio 2024) In attesa di vederli in gara al Festival di Sanremo,e Nek completano il calendario dei concerti del, alleannunciate nei teatri seguono quelle nei festival estivi, iAi già annunciati appuntamenti live nei teatri a settembre (al Teatro Arcimboldi di Milano, all’Europauditorium di Bologna e all’Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia di Roma), si aggiungono ora nuoveestive al tour di Francescoe Nek Filippo Neviani. Dopo il lunghissimo tour in tutta Italia che li ha visti protagonisti la scorsa estate, i due speciali appuntamenti sold out all’Arena di Verona e al Forum di Milano e lenei principali teatri italiani,e Nek a luglio saranno quindi nuovamente insieme sul palco, in una serie di ...

Renga e Nek (US Rai) Un’amicizia nella vita, quella che lega i cantanti Renga e Nek, culminata nel 2022 in una collaborazione artistica che ora ... (davidemaggio)

(Adnkronos) - La protesta degli agricoltori in marcia verso Roma colpisce Nek, che a Sanremo 2024, nel corso dell'incontro informale con i giornalisti in attesa dell'esibizione sul palco insieme a Fra ...I due artisti continuano il sodalizio e raccontano «Pazzo di te», il brano in gara. Per la serata delle cover in programma un medley dei loro più grandi successi da solisti ...Due importanti nomi della musica italiana si danno appuntamento sul palco di “Este Music Festival”, prima edizione di un nuovo cartellone estivo in scena al Castello Carrarese, firmato da DuePunti Eve ...