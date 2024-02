Regolamento Sanremo 2024 | sparisce la giuria demoscopica | come cambia il televoto

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il Festival dipartirà da martedì 6 febbraio con Amadeus conduttore e direttore artistico della celebre kermesse musicale:il, lae il: via lailIl Festival diandrà in onda fino al 10 febbraio e sul palcoscenico del Teatro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.