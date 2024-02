Red Bull | inchiesta su Horner | team principal sotto accusa

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) (Adnkronos) – Ilmanager della RedChristianindagine da parte delin seguito all’di “comportamento inappropriato”. L’sembra sia stata avanzata da una dipendente deldi Formula 1 con sede in Gran Bretagna che l’anno scorso ha portato Max Verstappen al suo terzo campionato del mondo consecutivo., 50 anni,della Reddal 2005, respinge fermamente le. “Smentisco completamente queste affermazioni”, ha detto. Un portavoce della Red– il colosso di bevande energetiche proprietario deldi F1 – ha dichiarato all’agenzia di stampa PA: “Dopo essere stata informata di alcune recenti accuse, la società ha avviato un’indagine indipendente. Questo processo, che è già in corso, viene portato avanti da un avvocato specializzato esterno. La società prende queste questioni estremamente sul serio e l’indagine sarà completata il prima possibile. Non sarebbe appropriato commentare ulteriormente in questo momento”.è stato ildella Redsin dal suo ingresso in F1 19 anni fa, supervisionando sette campionati mondiali piloti e sei titoli costruttori. La Redha vinto 21 dei 22 Gp disputati lo scorso anno, con Verstappen che ha stabilito un record di 10 vittorie consecutive nella marcia verso il terzo titolo iridato consecutivo. La Redpresenterà la sua ultima vettura il 15 febbraio in vista della nuova stagione che inizierà in Bahrein il 2 marzo. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .