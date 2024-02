Red Bull | inchiesta su Horner | team principal sotto accusa

Giornate frenetiche e ricche di novità per il mondo della F1, anche se l’inizio del Mondiale ancora deve arrivare. Oggi a far clamore è la Red Bull : ... (oasport)

Londra, 5 feb. (Adnkronos) - Il team manager della Red Bull Christian Horner è sotto indagine da parte del Team in seguito all' accusa di ... (liberoquotidiano)

Sale la tensione in casa Red Bull. La scuderia austriaca, come riportato dal quotidiano De Telegraaf, ha aperto un’indagine interna nei confronti del team principal Christian Horner accusato di “compo ...Partendo da quanto riportato in mattinata dal sito tedesco F1-Insider.com, Red Bull ha aperto un’indagine nei confronti del suo team principal in Formula 1, Christian Horner. La notizia, nel corso del ...Ecco secondo noi, cinque motivi per cui questa stagione merita una chance...dopo gli ultimi avvenimenti nel mondo Formula 1.